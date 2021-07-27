برلمانية ولاعبة في أولمبياد طوكيو.. ما قصتها؟

عبد الله أبو ضيف

هادية حسني، شابة مصرية ألفها الجميع بمضرب التنس وطلتها الرياضية التي اشتهرت بها، ومع الوقت أصبحت برلمانية مرموقة ضمن تعيينات رئيس الجمهورية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتشارك بعدها بالصفتين في اولمبياد طوكيو 2020.

هادية على عكس اسمها تعد من أكثر اللاعبين المهمين من مصر الذين شاركوا في الأولمبياد، حيث تعد الأولى التي تشارك في الأولمبياد عام 2008 التي عقد في العاصمة الصينية بكين.

تفوق هادية حسني في الحياة الرياضية جعلها تدخل المعترك السياسي لأول مرة في انتخابات البرلمان المصري عام 2015، ولم يحالفها الحظ، فيما نجحت في البرلمان الحالي على قائمة «من أجل مصر»، وهي إحدى خريجات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأدت هادية بصفتها النيابية القسم أمام البرلمان الأفريقي، لتصبح عضوًا فيه حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، كما حققت في رحلة لعبتها «الريشة الطائرة»، عددًا من النجاحات التي وصلت إلى الميدالية الذهبية.