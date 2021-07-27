موعد خروج دلال عبد العزيز من المستشفى

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



علمت «الاتحاد» أن الفنانة دلال عبد العزيز من المقرر خروجها من المستشفى بعد أسبوعين، وذلك بعد تحديد الطاقم الطبي في أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في علاج آثار كوفيد الطويلة حجم ما تعاني منه من آثار صحية.



وحسب مصدر مطلع على تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز فإنها لا تستخدم أجهزة الأكسجين في الفترة الحالية، على عكس ما يتم تداوله من بعض المواقع الإلكترونية.



وانتقلت الفنانة دلال عبد العزيز من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه إلى أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في علاج آثار كوفيد الطويلة، الأمر الذي جاء بقرار من أسرة الفنانة دلال عبد العزيز وليس من إدارة المستشفى.