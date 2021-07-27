لماذا ينتظر هشام ماجد دينا الشربيني؟

القاهرة (الاتحاد)

ينتظر الفنان هشام ماجد عودة الفنانة دينا الشربيني من بيروت، حيث تصور مسلسلها «الزيارة» لبدء تصوير أولى بطولاته السينمائية بعنوان «حامل اللقب» تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج هشام فتحي، ويشاركهم البطولة محمد سلام.

وقال هشام ماجد: تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يناقش عدداً من القضايا التي تهم المجتمع المصري، ويتناول الفيلم قصة حب تجمعني بالفنانة دينا الشربيني في إطار من الفانتازيا، ويعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى في السينما بعد أن تعاونت مع شيكو، في العديد من الأعمال على مدار الأربعة سنوات الماضية، سواءً في السينما أو الدراما التلفزيونية، مؤكداً أن مخرج العمل يواصل حالياً عمليات التحضير للتجربة، فيما تعمل الشركة على إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال.

وأضاف: انتهيت من تصوير فيلم «تسليم أهالي» يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، وأجسِّد من خلاله دور طبيب بشري يحلم بالهجرة إلى دولة كندا ويدعى «خليل صدقي»، ويدخل في العديد من المواقف مع بطلة العمل دنيا سمير غانم، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول مطاردة الفنانة لوسي لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد للشخصية التي أقدمها، مما يضطره بصحبة دنيا إلى الهروب من لوسي لكي يتزوجا وتدور الأحداث بينهما في إطار كوميدي.

وأشار هشام ماجد إلى أنه يشارك كضيف شرف في مسلسل «عودة الأب الضال» مع الفنان بيومي فؤاد داخل، حيث أشارك في حلقة من حلقات العمل التي تعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف خلال الحلقات، وأقدِّم دور ضابط مباحث مزيف بالحلقة الأولى.

يذكر أن هشام ماجد شارك في مسلسل «الاختيار 2»، الذي عرض في رمضان الماضي مع كريم عبد العزيز، وأحمد مكي وإخراج بيتر ميمي.