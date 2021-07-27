بشرى تعود للسينما مع «معالي ماما»

القاهرة (الاتحاد)

بعد غياب 4 سنوات، تعود الفنانة بشرى للسينما من خلال فيلم «معالي ماما»، ويشارك في بطولته محمد جمعة، وصلاح عبد الله، وهو من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج احمد نور وقالت بشري لـ «الاتحاد»: تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي من خلال تناول قضية الأم العاملة عندما تكون في مركز مرموق، وتواجه بمفردها مصاعب الحياة، نظراً لأنها أرملة، بينما يحتاج الأبناء المزيد من الاعتناء والرعاية بهم وأمام عدم وجود وقت كاف لديها للقيام بكل المهام، يدخل طرف ثالث يبدأ في حل المشكلات مع الأبناء.

بشرى شاركت مؤخراً عضو لجنة تحكيم بمهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة، واختتم 7 يوليو الجاري بحضور نخبة من صنّاع الأفلام والنجوم المحليين والخليجيين والعالميين، وعرض المهرجان روائع السينما السعودية التي تنافست على نيل جوائز المهرجان من خلال باقة من الأفلام وصلت إلى 36 فيلماً سعودياً، و21 فيلماً خليجياً.