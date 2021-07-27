هدايا لزوار «وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت عالم وارنر براذرز أبوظبي بمرور ثلاث سنوات على افتتاحها على جزيرة ياس في 25 يوليو 2018؛ حيث شارك الضيوف من العائلات والأصدقاء في الاحتفالات المميزة التي نشرت أجواء الفرح والبهجة.

وكجزء من هذا اليوم الحافل، قام باغز باني بتوزيع مجموعة من الهدايا الحصرية على عدد من الضيوف المحظوظين احتفالاً بهذه المناسبة المميزة.

وتضم عالم وارنر براذرز أبوظبي مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية المفضلة مثل باتمان، وسوبرمان، وباغز باني، وسكوبي-دو، وتقدم لضيوفها تجربة متكاملة تجمع بين 6 مناطق ترفيهية غامرة تشمل «متروبوليس»، «غوثام سيتي»، «كارتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«وارنر براذرز بلازا»، مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروض ترفيهية حيّة فريدة لذكريات لا تنسى.