شريف عرفة ينتهي من «الجريمة»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهى المخرج شريف عرفة من تصوير فيلم «الجريمة» من بطولة أحمد عز، ومنة شلبي، ورياض الخولي، وسيد رجب، ومحمد جمعة، ونادرين فرج، ونبيل عيسى، وحجاج عبدالعظيم، وميرنا نور الدين، عن قصة لشريف عرفة، وسيناريو وحوار أمين جمال، وتدور أحداثه خلال السبعينيات من القرن الماضي، حول شاب يعاني من الهلوسة وبعض المشاكل النفسية، يجسد عز دوره، ويدخل أحد المستشفيات للعلاج، ولكنه يهرب منها، ويرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.

من ناحية أخرى ينتظر عرفة عرض فيلم «الإنس والنمس»، الذي كتب قصته ويتولى إخراجه ويلعب بطولته محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ويعرض تجارياً للجمهور بداية من 4 أغسطس المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية، ويقع في العديد من المشاكل والعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت نفسه يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

وكان عرفة ابتعد عن السينما طوال العامين الماضيين، منذ عرض له فيلمي «الممر»، والجزء الثاني من «الكنز» عام 2019.