مصر.. إحالة أوراق الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي و2 آخرين للمفتي

أحمد شعبان (القاهرة)

قررت الدائرة الخامسة إرهاب في مصر، إحالة الإرهابي بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابي هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، كما حددت المحكمة جلسة 25 أكتوبر 2021 للنطق بالحكم لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية. ووجه للمتهمين خلال جلسة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بسجن طرة، العديد من التهم منها: ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية، بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مُسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية. ومن ضمن الإرهابيين المتورطين في تكوين خلية المرابطين الإرهابية، المتوفيان الإرهابي هشام عشماوي، والإرهابي عمر رفاعي سرور، والإرهابي عماد الدين عبدالحميد. وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام برئاسة المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين تولوا قيادة في الجماعة المسماة "المرابطون" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، مؤكداً أن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات. كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مُسلحة يقع مقرها خارج مصر تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم فنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة "تنظيم القاعدة" بدولة ليبيا، وتلقوا لديها تدريبات عسكرية على النحو المبين بالتحقيقات.

