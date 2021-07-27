نسرين طافش تتصدر الأكثر بحثاً لهذا السبب

شعبان بلال (القاهرة)

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش، اليوم الثلاثاء، الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك بعد نشر صورة لها مع ابن شقيقتها الذي يتميز بشكله العملاق.

وعلقت طافش على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، قائلة:«بتتذكروا حسونة ابن أختي عملاق العيلة، كبر وصار شيخ الشباب، ولسه عم يطول ما شاء الله، حبيبي الله يسعدك ويحميك يا شهم يا محب يا ألذ وأهضم شاب».

وتابعت:«اسحبوا لتشوفوا الصورة الأخيرة الأصلية من ست سنين.. بس للعلم أنا طولي مية وسبعين.. وبالصورة التالتة أختي زينب الغالية الله يحميها ويسعدها ويخليلكم أهلكم وحبايبكم».

وأثارت الصورة إعجاب الكثيرين والجدل بعد تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان مسلسل «المداح» في رمضان 2021، هو آخر الأعمال الفنية للفنانة نسرين طاقش، وهو من بطولة النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.