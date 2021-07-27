هذه أعراض ضربة الشمس.. عليك أن تحذرها

ضربة الشمس هي أخطر أشكال الإصابة بالحرارة وتعتبر حالة طبية طارئة، عادة ما يكون الإرهاق الحراري وضربة الشمس أمرًا خطيرًا، وخاصة إذا كانت الشمس شديدة الحرارة، يمكن أن تضر صحتك بشكل مباشر خلال فترة قصيرة.

ضربة الشمس يمكن أن تقتل أو تسبب تلفًا للدماغ والأعضاء الداخلية الأخرى، على الرغم من أن ضربة الشمس تؤثر بشكل رئيسي على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، إلا أنها تؤثر أيضًا على الرياضيين الشباب الأصحاء.

وغالبًا ما تحدث ضربة الشمس كتطور من أمراض أكثر اعتدالًا مرتبطة بالحرارة مثل التشنجات الحرارية والإغماء الحراري ( الإغماء ) والإنهاك الحراري ، لكنها يمكن أن تضرب حتى إذا لم يكن لديك علامات إصابة سابقة بالحرارة.

السكتة الدماغية تنتج من التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية - عادة في تركيبة مع الجفاف - الذي يؤدي إلى فشل نظام التحكم في درجة حرارة الجسم، والتعريف الطبي لضربة الشمس هو درجة حرارة الجسم الأساسية التي تزيد عن 104 درجة فهرنهايت ، مع مضاعفات تشمل الجهاز العصبي المركزي تحدث بعد التعرض لدرجات حرارة عالية، وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى الغثيان ، والمضبوطات ، والارتباك، والارتباك، وأحيانا فقدان الوعي أو الغيبوبة .