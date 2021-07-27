5 حيل سريعة للتخلص من إصفرار الأسنان.. تعرف عليها

هناك طرق فعالة يمكن أن تساعدك على التخلص من إصفرار الأسنان بشكل طبيعى، إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد.

صودا الخبز

يمكن استخدام صودا الخبز كمقشر طبيعي للتخلص من إصفرار الأسنان وغالبًا ما تستخدم في العديد من العلاجات، فقط امزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع قليل من الملح واغمس فرشاة الأسنان المبللة في الخليط واغسل أسنانك كالمعتاد.

الصبار والجلسرين

لصنع معجون أسنان طبيعي أكثر قوة، ستحتاج إلى:

كوب ماء

1/2 كوب صودا الخبز

ملعقة صغيرة هلام الصبار

4 ملاعق صغيرة جلسرين نباتي

ملعقة صغيرة من زيت الليمون العطري



نظف أسنانك بهذا الخليط وشاهد أسنانك تبدو أكثر بياضًا وأكثر لمعانًا وصحة في غضون دقائق!

قشر البرتقال

بعد أن تأكل برتقالة، افرك قشر البرتقال على أسنانك - إنها طريقة سهلة لتنظيف مينا الأسنان سوف يساعد ذلك على تبيض الأسنان ويساعد على منع البقع ومحاربة البكتيريا و بعد الانتهاء من التدليك لبضع دقائق اشطفيه ببعض الماء.

حبوب السمسم

يمكنك أخذ حفنة من بذور السمسم ومضغها لعدة دقائق وبصقها بطريقة سهلة لتنظيف أسنانك وإزالة الإصفرار بلطف. بعد ذلك استخدم فرشاة جافة لإزالة أي بذور متبقية. ويمكنك أيضًا استخدام هذا المقشر لإزالة البقع من أسنانك.

محلول الخل

ليس هذا هو الحل اللذيذ ولكنه طبيعي 100٪ وينظف أسنانك دون التسبب في أي ضرر:

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة ملح

4 أوقية ماء

امزج المكونات، ونظفها وكررها لعدة أيام للحصول على أقصى فائدة.