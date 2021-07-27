فوائد كثيرة ستجعلك تتناول البرتقال يوميا.. تعرف عليها

يحتوي البرتقال على 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي؛ حيث انها تعتبر من أكثر الفاكهة الحمضية، التي يمكنها ان تمد الجسم بفيتامين سي، ويمكن تناولها على صورتها الطبيعية او تناولها كعصير.

فوائد البرتقال

وقالت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، ان البرتقال من أكثر الفواكه الذي يحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

وتابعت الدمرداش في منشور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ان فيتامين سي يس الفائدة الوحيدة التي يمكن ان يحصل عليها الجسم من تناول البرتقال، إلا ان هناك فوائد اخرى لفاكهة البرتقال، ومن ابرزها :

1- يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، مما يعمل على تعزيز الجهاز المناعي للجسم، ورياضة كمال الاجسام تتطلب مستويات عالية من فيتامين C من أجل مكافحة الإجهاد الجسدي بعد التدريبات الكثيفة.

2- السعرات الحرارية للبرتقال منخفضة حيث يحتوي البرتقال على نسبة 90% مياه وفقط 38 سعرة حرارية في نصف ثمرة والنسبة العالية هذه من المياه تساعد في تعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق والمساعدة على إنعاش العضلات بعد البدء في التمارين الرياضية القاسية.

3- البرتقال يحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تعطي شعور بالشبع مع تعزيز امتصاص المواد الغذائية المختلفة، كما أنها تمنع الامساك.



4-البرتقال يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، مما يعمل على تحسين الدورة الدموية، وزيادة الدورة الدموية تحسن التدريبات من خلال تعزيز تدفق الدم الكافي العضلات والأجهزة الحيوية في جسم الإنسان.

5- يعد البرتقال مصدرا غنيا بـ عنصر الكولين والذي يساعد في المحافظة على حركة العضلات و انتقال النبضات العصبية، كما انه يساعد في تحسين النوم وتقوية الذاكرة.

6- البرتقال مصدر غني بمجموعة من الفيتامينات والمعادن، والتي تشمل كل من فيتامين ب1، وفيتامين ب2، وفيتامين ب3، وفيتامين ب6، وحمض الفوليك، وحمض البانتوثنيك، والفوسفور، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والسيلينيوم، والنحاس.