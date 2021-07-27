أغرب واقعة في أولمبياد طوكيو.. لاعب مصري فاز وخسر في مباراة واحدة!

أحمد عاطف (القاهرة)

في واحدة من أغرب الوقائع التي جرت في أولمبياد طوكيو 2021، شهدت منافسات مباراة القوس والسهم للمصري يوسف طلبة في دور الـ64، خسارة وفوزاً في نفس الوقت، بشكل استغربه المراقبون.

وخسر اللاعب المصري أمام الكازاخستاني جانكين دينيس بنتيجة 4-6 ضمن منافسات دور الـ64 من رياضة القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2021، فيما أكد الموقع الرسمي لمنافسات أولمبياد طوكيو 2021، أن طلبه قد فاز بنتيجة 6-2 على منافسه الكازاخستاني، وهو ما دفع الحساب الرسمي للجنة الأولمبية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لنشر النتيجة.

ونشرت اللجنة الأولمبية المصرية بياناً توضيحياً بعد ذلك، أعلنت فيه خسارة رامي القوس والسهم المصري، مؤكدة أن الخطأ في نشر النتيجة جاء بسبب تعطل النظام الإلكتروني.

وفسر المسؤولون الأمر بأن طلبة خسر 4-6 بعدما نجح في التعادل 4-4 عقب التأخر 0-4، لكن توقف النظام الإلكتروني جعل النتيجة تظهر على أنها 6-2 للاعب المصري.