مواصفات ومميزات سيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر معلومات وصوراً لسيارة شيري تيجو 3 موديل 2022، معتبرينها من السيارات الرياضية التي بها مواصفات ومميزات عدة.

وهي سيارة متعددة الاستخدامات suv بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة 126 حصاناً وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ المتر، ويبلغ طولها 4.4 متر والعرض 1.7 متر، كما يبلغ ارتفاعها 1.6 متر وسعة الحقيبة الخلفية 550 لتراً.

تتميز ببعض الكماليات ومنها إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات مختلفة، وتعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، كما أنها مزودة بالمرايات الكهربائية الجانبية، ومنافذ كهربائية بالإضافة إلى تكييف هوائي أوتوماتيكي، وشاشة للعدادات، وفتحة سقف كهربائية.

إضافة إلى شاشة للوسائط تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات و4 مكبرات صوتية، ومشغل أسطوانات DVD، ومخرج USB وبلوتوث.

كما تحتوي شيري تيجو 3 موديل 2022 على وسائد هوائية، ونظام للفرامل مانع للانغلاق ABS، إضافة إلى توزيع إلكتروني للفرامل EBD، كما يوجد جهاز تحذير للمسافة الخلفية، وحساسات وكاميرا خلفية، وتتميز بمثبت السرعة، ونظام منع إدارة المحرك.