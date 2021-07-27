مصر.. ميت يتحرك فى جنازته ويتنفس

أحمد عاطف (القاهرة)

فى أغرب واقعة وفاة في مصر، شهد أهالي مدينة إدكو بمحافظة البحيرة (شمال مصر) حالة من الهلع أثناء دفن أحد الموتى بمقابر المدينة حيث فوجئوا بتحرك جثمان المتوفى داخل "النعش" وذلك أثناء أداء صلاة الجنازة أمام المقابر، أعقب ذلك حالة من الهرج بين المشيعين انتهت إلى إخراج الجثة من النعش ومحاولة إفاقته قبل العودة به إلى المستشفى.

القصة بدأت عندما شعر المشيعون بأن الجثة تتحرك وبأنه يتنفس من فمه وصدره يتحرك مما دفعهم إلى سرعة التوجه به إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه ولكن أكد لهم الأطباء أنه ميت بالفعل ولا نبض وضغط له.

وطالب أهله الانتظار حتى الصباح اعتقادا بأنه في غيبوبة وربما يفيق مرة أخرى، ومنهم من أكد أن إكرام الميت دفنه ولا داعي للانتظار، بعد تأكيد طاقم طبي كامل أنه قد توفى بالفعل، فعادوا به مرة أخرى إلى المقابر حيث تم دفنه هذه المرة.