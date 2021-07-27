لماذا نقلت دلال عبد العزيز إلى مستشفى حكومي؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشف مصدر طبي تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يتم عرضه عليها، الأمر الذي يمنع التأثير على حالتها النفسية.



وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز لا يزال في نفس النقطة، حيث تحتاج عادة إلى التنفس باستخدام أجهزة الأكسجين خاصة مع استمرار تأثيرات كوفيد الطويلة على حالتها الصحية.



وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة تأمل الأطقم الصحية في أن تصل إلى مرحلة متقدمة تسمح بعدم استخدام أجهزة الأكسجين، إلى جانب قدرتها على المشي ولو داخل المستشفى.



وانتقلت الفنانة دلال عبد العزيز من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه إلى أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في علاج آثار كوفيد الطويلة، الأمر الذي جاء بقرار من أسرة الفنانة دلال عبد العزيز وليس من إدارة المستشفى.









