حاتم العراقي.. «مرتاح من دوني»

مراد اليوسف (دبي)

طرح الفنان حاتم العراقي أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان «مرتاح من دوني»، واختار أن يقوم بعملية التصوير في أحد الاستوديوهات الصوتية في دبي، بوجود ملحن الأغنية الملحن العراقي علي بدر.

وحملت الأغنية توقيع الشاعر حارث فياي وتوزيع نور هاشم، حيث قال الشاعر في مقدمتها:

شافت قهر هالروح من الحبايب

مرتاح من دوني وضحك طول اليوم

والشيب من فركاك تارس راسي

مني الذنب حبيت مو خوش إنسان

خوان يالمعتبرك احسن ناسي...

وعرض حاتم العراقي الأغنية «مرتاح من دوني» عبر قناته الرسمية في يوتيوب، وهي التعاون الثاني مع المخرج حسن كشمولة بعد أن كان التعاون الأول بأغنية «حبك إلى وملكي» والتي صورها أيضاً في دبي، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهدة في يوتيوب.