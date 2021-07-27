ماذا قالت إيمي سمير غانم عن شائعة وفاة دلال عبد العزيز؟

شعبان بلال (القاهرة)

نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، أول تعليق لها بعد شائعة وفاة والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وكتبت إيمي سمير غانم، على صورة تجمعها بوالدتها دلال عبد العزيز، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام:"أرجو الدعاء لها، ربنا يشفيها"، وهو ما تفاعل معه العديد من نجوم الفن.

وتصدر هاشتاج "دلال عبد العزيز"، الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، وكذلك الأكثر تداولا على محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد نشر شائعات حول وفاتها خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق، نفت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، خبر وفاتها، مطالبة بتحري الدقة فيما يتعلق بالحالة الصحية للفنانة الكبيرة التي تتلقى العلاج منذ أكثر من 3 أشهر في إحدى مستشفيات القاهرة من أعراض فيروس كورونا المستجد، الذي تعافت منه بالفعل .

وقال الفنان المصري حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قبل أيام :"إحنا بقالنا شهور في المستشفى وكلنا متواجدين مع حماتي وقاعدين قدامها 24 ساعة، رامي وإيمى ودنيا وأنا، وفجأة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل أهلنا وحبايبنا بيطمنوا ".

ولا زالت الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، حيث قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور محمد النادي في وقت سابق، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا زالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها.