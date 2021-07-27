حلم يتحقق.. عقار يقضي على سرطان الثدي

تمكن علماء جامعة إلينوي الأمريكية من إنتاج عقار يقتل 95- 100% من خلايا سرطان الثدي. ووفق RT، نشر العلماء الابتكار في مجلة Science Translational Medicine، مؤكدين فعالية العقار ErSO في قتل جميع الأورام الأولية والنقائل في فئران المختبر وتحملها جرعات كبيرة دون آثار جانبية، ما قلص الخلايا السرطانية في غضون أيام بنسبة 99%. ويقول قائد الفريق عالم الكيمياء الحيوية ديفيد شابيرو: تعتمد فعالية العقار على مستقبلات هرمون الأستروجين الموجودة في غالبية أورام الثدي، وبتناول العقار ينشط المسار الخلوي a-UPR ما يحفز الخلايا المصابة للنمو السريع ويحميها من الإجهاد.. وإذا نجت بعضها ستقتل فوراً بعد تلقي الجرعة الثانية من العقار.