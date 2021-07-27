دراسة: هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب سلالات "كورونا"!

كشفت دراسة أميركية حديثة أن التطعيم بجرعتين هو السبيل الوحيد لتجنب الإصابة الشديدة بسلالات فايروس كورونا المتحورة، علاوة على أنه يقلل من حدة المرض حال الإصابة مجدداً.

ووفق «ميرور» البريطانية (الإثنين)، حلل باحثو جامعة «أوريغون» للصحة والعلوم بيانات 200 مشارك حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 قبل أسبوعين، فتوصلوا إلى أن المطعمين في العشرينات من العمر لديهم استجابات للأجسام المضادة أقوى 7 مرات من ذوي الـ70 فما أكثر.

وأكد الباحثون أهمية اللقاح أياً كان نوعه، خصوصا لكبار السن، بسبب ضعف أجهزتهم المناعية، ما يجعلهم في منأى عن مخاطر مضاعفات الفايروس مقارنة بمن لا يحصلون على التطعيم.