عادات يومية تعتقد أنها مفيدة ولكنها صادمة!

نطلع دائما وأبداً إلى تحسين حالاتنا الصحية، سواء فيما يتعلق بالطعام أو الشراب، أو الأدوات التي نستخدمها في بشكل يومي للمحافظة على صحتنا وصحة من حولنا.. ولكن ثبت أن بعض هذه العادات التي نعتقد أننا نحافظ بها على صحتنا، قد تكون سبباً في إصابتنا بأضرار مختلفة.

فقد نشر موقع "إف.بي.ري" الروسي تقريراً تحدث فيه عن العادات الجيدة التي يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، وقال التقرير إن الكثير من الناس يحاولون الاعتناء بصحتهم والتخلي عن العادات السيئة وتناول الطعام بشكل صحيح وقضاء الوقت اللازم في الهواء الطلق.

وعرض التقرير وفقاً لبوابة الأهرام، مجموعة من تلك العادات التي نعتقد فيها أنها مفيدة، ولكنها تأتي بنتيجة عكسية.

المطهرات

نظراً لأننا نعيش في زمن الكورونا، ونستخدم بشكل يومي ومستمر للمطهرات والكمامات وهو أمر في غاية الأهمية، إلا أن العلماء يؤكدون أنه لا ينبغي استخدام المطهرات إلا عند الحاجة، حيث أن كثرة الاستخدام لتلك المطهرات يتسبب في جفاف الجلد.

المياه المعبأة

نعتقد علي مدى سنوات عديدة، مدى أهمية المياه المعدنية لصحة الإنسان مع انتشار ملوثات مياه الصنوبر، ولكن تمكن العلماء من إثبات أن المياه المعبأة المشتراة ليست أفضل من مياه الصنبور بأي حال من الأحوال، حيث أنه يمكن أن تدخل جزيئات البلاستيك الدقيقة في المياه المعبئة، مما يؤثر سلبًا على الصحة.

المكملات الغذائية

في الواقع، الحصول على الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها من الأطعمة العادية ليس بالأمر السهل، هذا هو السبب في أننا ندرج في نظامنا الغذائي الفيتامينات والمكملات الغذائية، لكن لا يمكن أن نعتبرها بشكل مستديم بديلاً عن التغذية السليمة، حيث يمكن أن تؤثر تلك المكملات الغذائية مع مرور الزمن الجهاز الهضمي.

حيل التسويق لبيع المنتجات

تزين بعض الشركات عبواتها بملصقات مصممة لإلهام الثقة، وكتبت هذه الشركات عدة شعارات علي تلك العبوات والموجودة على الأرفف مثل "طبيعية بالكامل" و "صديقة للبيئة" و "صحية وآمنة"، لكن ليس عليك دائماً أن تثق في تلك العبارات في كل مرة، لأنها في كثير من الأحيان ما هي إلا حيل للمسوقين، فمن الأفضل إلقاء نظرة فاحصة على التكوين والمحتوي لهذا المنتج أو ذاك.

تجنب الكربوهيدرات

البعض، سعيًا وراء النحافة السريعة والدائمة، يتنازلون بلا رحمة عن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات من وجباتهم الغذائية وفي الوقت نفسه، تعتبر الكربوهيدرات ضرورية لإشباع الطاقة، فهي وقود لعمل العضلات.