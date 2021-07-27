تفاصيل سارة عن حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

شعبان بلال (القاهرة)

كشف شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن آخر تطوراتها الصحية، حيث إنها لا زالت تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضها لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي تعرضت له أثناء عملية جراحية عاجلة خلال الأيام الماضي.

وقال وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك :"ياسمين كويسه وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافى الحمد لله كلها أيام، اطمنوا".

واستقرت الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث أكد شقيقها أنها ستخرج من المستشفى خلال أسبوع أو 10 أيام حسب تأكيد الأطباء.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الأزمة الصحية الفنانة ياسمين عبد العزيز، متمنين لها الشفاء العاجل، خاصة بعد تداول أنباء حول دخولها في غيبوبة بعد خضوعها لعملية جراحية.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن خروج زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من الرعاية بعد أزمة صحية مرت بها.









