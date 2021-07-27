بيزوس يعرض ملياري دولار مقابل مركبة قمرية لـ "ناسا"

يحاول مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس مرة أخرى الحصول على عقد، بعد أن خسرت شركته الفضائية "بلو أوريجين" في عملية تقديم العطاءات لبناء أول مركبة هبوط قمرية تجارية لإدارة الطيران

والفضاء الأميركية (ناسا).

وفي رسالة مفتوحة الى رئيس (ناسا) بيل نيلسون نشرت يوم الاثنين، قدم بيزوس عرضا لشركة "بلو اوريجين" لتغطية تكاليف تصل الى ملياري دولار هذا العام وفي العامين المقبلين لتطوير وانتاج مركبة هبوط على سطح القمر إذا سُمح للشركة بالمنافسة مجددا ضد شركة "سبيس إكس" المملوكة للمياردير إيلون ماسك.

ولم تدل ناسا بأي رد علني.

ومنحت الوكالة "سبيس إكس" عقد تطوير أول مركبة هبوط تجارية لنقل رواد الفضاء إلى القمر في عملية تقديم العطاءات في أبريل بدلا من "بلو اوريجين".

وتبلغ قيمة العقد نحو ثلاثة مليارات دولار ويشكل جزءا من برنامج ارتميس التابع لوكالة ناسا.

ومنذ اتخاذ القرار، احتجت شركة بلو أوريجين عليه عدة مرات. وأخذت المركبة الفضائية "نيو شيبرد" التابعة لشركة "بلو أوريجين" بيزوس في رحلة قصيرة إلى الفضاء الأسبوع الماضي.

ويعد برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024 ، نقطة انطلاق إلى أول مهمة بشرية إلى المريخ.