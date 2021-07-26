هذا المكان الذي سقطت فيه كبسولة فضاء روسية!

هوت كبسولة فضاء روسية تم إخراجها من الخدمة، كانت ملتحمة بمحطة الفضاء الدولية، إلى مقبرتها المائية في بقعة نائية بالمحيط الهادئ.

وكانت وحدة الفضاء الروسية انفصلت عن المحطة في مطلع الأسبوع الحالي، وتحطمت في البحر مع سفينة شحن فضائية الاثنين، حسبما أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

وأوضحت الوكالة أن الكبسولة غاصت فيما يطلق عليه «مقبرة سفن الفضاء» على بعد أكثر ثلاثة آلاف كيلو متر قبالة ساحل ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا، وذلك في بقعة من المحيط الهادئ لا تبحر فيها السفن.

وقريباً سوف يحل محل بيرس كبسولة العلوم ناوكا التي تم إطلاقها في الفضاء على متن صاروخ حامل في الأسبوع الماضي ومن المقرر التحامها بالقسم الروسي في محطة الفضاء الدولية يوم الخميس المقبل.

كان من المفترض أصلاً أن تدخل ناوكا، وترجمتها علوم بالروسية، الفضاء في عام 2007، لكن تعين تأجيل إطلاقها على نحو متكرر بسبب مشاكل فنية.