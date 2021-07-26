خطة مصرية لتنظيف الجامعات من الإرهابيين.. ما قصتها؟

أعلنت وزارة التعليم العالي خطة للفصل غير التأديبي في جهاتها وجامعاتها المختلفة، وذلك بعد ما أقره أقره مجلس النواب موخرًا على القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وعلى قانون الخدمة المدنية.

وقال المجلس الأعلى للجامعات اليوم الاثنين، إن القانون يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهابيين، وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، وقرر المجلس تكليف السادة رؤساء الجامعات باتخاذ ما يلزم بإعداد قوائم بهؤلاء العاملين لرفعها بمجرد العمل بالقانون بعد صدوره، وذلك بهدف تخلص الجامعات ممن ينتمون للجماعات الإرهابية، ويحاولون بشتى الطرق إعاقة الجامعات عن تقديم رسالتها التعليمية.

وأكد المجلس ضرورة جاهزية الكليات لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمُقرر عقدها، خلال الفترة من 7-19 أغسطس القادم، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء اختبارات القدرات تحت الإشراف المباشر لرؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، لضمان الانضباط الكامل في إجراء الاختبارات.

ووجّه بضرورة جاهزية معامل الحاسب بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات، والذي سيبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة مع توفير المُرشدين لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسي