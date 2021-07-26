زين عوض تغني لـ سميرة توفيق

أعربت الفنانة زين عوض عن سعادتها بإطلاق فيديو كليب لأغنية بتوزيع جديد للفنانة سميرة توفيق بعنوان «حيالله بليالي الكيف»، وأكدت أهمية هذا العمل في إعادة إحياء التراث الذي تغنت به «سمراء البادية» ونشرته في الوطن العربي. ويُذكر أن الأغنية من توزيع الفنان محمد القيسي، وإنتاج شيرين أبو حمدة، وتنسيق إبراهيم العبدلات، وإخراج جلال عبد الحميد، ولفتت زين النظر إلى أهمية نشر الأغاني التراثية باللهجة الأردنية، لأنها أغانٍ تعبر عن طبيعة المكان ووصفه، وهو لون غنائي يطلبه الجمهور ويسمعه لما فيه من فرح وألوان وطابع تراثي أصيل.

