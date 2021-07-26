«عيش إجازتك صح في جزيرة ياس»

أبوظبي(الاتحاد)

أطلقت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، حملة ترويجية جديدة بعنوان: «عيش إجازتك صح في جزيرة ياس» ((‹Stayin› On Yas›)) المستوحاة من أغنية فرقة «بي جيز» البريطانية التي نالت شهرة واسعة في السبعينيات، وذلك لاستقطاب الزوار الراغبين بقضاء عطلة لا مثيل لها.

وتقدم الحملة الجديدة، والتي تأتي في إطار فيديو غنائي، ثلاثة أشخاص وهم يقضون عطلة لا مثيل لها على طريقة فرقة «بي جيز»، والذين يخوضون مجموعة واسعة من التجارب الاستثنائية في جزيرة ياس بأسلوب عصري، حيث تأخذ المشاهدين في رحلة غنائية مع معزوفة جزيرة ياس الجديدة، والذي تأتي تحت عنوان ((‹Stayin› On Yas›))، المستوحاة من أغنية فرقة «بي جيز» الكلاسيكية.

ويستعرض الفيديو المعالم الترفيهية الأكثر شهرة في جزيرة ياس، بما في ذلك المدن الترفيهية عالمية المستوى مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، ووجهة التسوق ياس مول، وملعب ياس لينكس أبوظبي للجولف، و«كلايم أبوظبي» وجهة المغامرات الداخلية الأبرز في العالم، لتعيد الحملة التعريف بالمعنى الحقيقي لقضاء عطلة لا مثيل لها.

وتعطي الحملة للزوار لمحة عن العطلة الاستثنائية التي تعدهم بها الوجهة، والتي تتضمن كل ما يتطلع إليه محبي قضاء العطلات، بدءاً من المدن الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية، وسباقات السيارات، وتجارب التسلق والقفز الحر الداخلي، والعديد من التجارب عالمية المستوى بما فيها تجارب التسوق وتناول الطعام، ولعب الجولف، والإقامات الفندقية الفاخرة، والتي تجتمع في جزيرة ياس التي تبلغ مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً.

وتحتفي الأغنية المستوحاة من حقبة السبعينيات بالأثر الإيجابي للعطلات على الأفراد، وتذكرهم بأهمية أخذ قسط من الراحة في رسالة مفعمة بالإيجابية والأمل، مع لمحة سريعة تبين الفرق بين العطلات في الماضي والحاضر والمستقبل. كما تسلط الحملة الضوء على إجراءات الصحة والسلامة المشددة المتبعة في الوجهة لضمان صحة وسلامة الزوار.

وتم إطلاق الحملة لتكمل مجموعة باقات العطلات الصيفية التي توفرها الوجهة، لتمنح محبي العطلات لمحة عن السماء الزرقاء وأشعة الشمس وأنشطة ركوب الأمواج والمدن الترفيهية التي تحتضنها دولة الإمارات.

وقال ليام فيندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»: «نأمل أن تلهم هذه الحملة الأفراد للتطلع بأمل وإيجابية للوقت الذي نتمكن فيه من قضاء عطلة بلا هموم على أرض الواقع، وأن تتيح لهم الفرصة لعيش المعنى الحقيقي للعطلة الاستثنائية.

وتسلط حملة الإقامة في ياس الضوء على أفضل ما في الوجهة، حيث تعرض المدن الترفيهية الحائزة على جوائز، والمعالم الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية، ورياضات السيارات المتميزة، وملاعب الجولف، وخدمات الضيافة عالمية المستوى، لتسلط الضوء على جزيرة ياس كوجهة لا مثيل لها في أي مكان آخر لقضاء عطلة استثنائية، حيث يمكن للزوار خوض تجارب مميزة تماشي تطلعاتهم المتعلقة بالعطلة المثالية».