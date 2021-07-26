سلمى أبو ضيف مدربة فنون قتالية

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف ملامح الشخصية التي تقدمها في الفيلم السينمائي «المصارع»، والذي تم تصوير معظم أحداثه في دبي خلال الفترة الماضية، حيث يدور حول مصارعة المحترفين، وما يحدث في هذه الرياضة ومخاطرها وإيجابياتها، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم العرب، وهو من إخراج محمد حارب.

وقالت سلمي لـ «الاتحاد»: أجسد خلال العمل شخصية مدربة فنون قتالية تتولى مهمة تدريب لاعبي الـ «مواي تاي» ووالدها محمد لطفي، وشقيقها شادي ألفونس، وقبل تصوير الفيلم قمت بالتدريب علي عدد من التمارين الرياضية، وتعلمت العديد من الحركات القتالية حتى أتقنها جيداً، وقد ساعدني ممارستي الرياضة، للحفاظ على رشاقتي في تقديم هذا الدور.

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل «إلا أنا»، الذي يقدم ثماني حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشر حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تخص المرأة في علاقتها بالمجتمع، وشاركت في قصة بعنوان «لازم أعيش» بطولة جميلة عوض.

وكان مسلسل «حلاوة الدنيا» مع هند صبري، ومسلسل «لا تطفئ الشمس» مع ميرفت أمين أولى مشاركتها كممثلة، وقدمت فيلم «حدوتة مرة» مع الفنانة غادة عبد الرازق و«طلعت روحي»، و«لدينا أقوال أخرى» مع يسرا، ولها فيلم سينمائي بعنوان «شيخ جاكسون».