صلاح عبد الله بديلاً لمحمود الجندي

القاهرة (الاتحاد)

وافق الفنان صلاح عبد الله على أداء الدور الذي لعبه الفنان الراحل محمود الجندي ورحل عن عالمنا في شهر أبريل من عام 2019 عن عمر ناهز 74 عاماً، في الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم»، وعرض في رمضان 2017 وحقق نجاحاً كبيراً، وذلك في الجزء الثاني من المسلسل والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، حيث سيجسد شخصية كريم التي قدمها الراحل محمود الجندي في الجزء الأول، وهو تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

صلاح عبدالله مشغول حالياً بتصوير دوره في فيلم «الفارس» مع أحمد زاهر، وتأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي.. وانتهى من مسلسل شقة 6 مع روبي، وأحمد حاتم، وإخراج محمود كامل، وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات، التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، حيث يفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.. كما انتهى من تصوير فيلم «المحكمة» مع المخرج محمد أمين وتدور معظم الأحداث في المحكمة حول 6 قضايا جنائية ومدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي.