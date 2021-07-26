دوللي شاهين «دجالة» مع «المماليك»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود دوللي شاهين إلى الدراما المصرية بعد غياب خمسة أعوام، منذ شاركت في مسلسل «رأس الغول» مع محمود عبدالعزيز، وميرفت أمين، وفاروق الفيشاوي عام 2016.

وقالت دوللي لـ«الاتحاد»: إن عودتها تأتي من خلال مسلسل «المماليك» مع رانيا يوسف، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، ونانسي صلاح، ورامي وحيد، وإخراج حازم فودة، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الدرامية التي تتميز بالإيقاع السريع الذي يحتوي على الإثارة والتشويق، ونفت وجود أية علاقة بين اسم المسلسل، وفترة حكم المماليك، وأكدت أن العنوان يرمز لأي شخص يجعل رغباته النفسية أو المادية تتحكم فيه ويصبح أسيراً لها، وكشفت عن أنها تجسد في الأحداث شخصية جديدة تماماً عليها تعتبرها نقلة مهمة في مشوارها الفني، وهي لفتاة تعمل بالدجل والشعوذة، وتدعي أنها عالمة فلك.

وأشارت دوللي إلى أنها تنتظر عرض فيلمها السينمائي الجديد «عيد جواز»، وتعود به إلى السينما بعد غياب سبع سنوات منذ مشاركتها في فيلم «ظرف صحي» عام 2014، ويشاركها بطولة الفيلم الجديد إيهاب فهمي، ومحمد سليمان، وأميرة نايف، ونور الكاديكي، وتأليف أسامة فهمي، وإخراج أحمد عبدالظاهر، وقالت: إن أحداثه تدور حول عدد من الأصدقاء يجتمعون احتفالاً بعيد زواج شاب وفتاة، ويدخل فجأة إلى الحفل الطبيب النفسي المعالج لبعض المحتفلين، وهو كاتم أسرار الجميع، ويصبح شخصاً غير مرغوب فيه لأسباب كثيرة تكشف عنها أحداث الفيلم.