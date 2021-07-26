عمرها 19 عاماً وتسعى لتحقيق هذا الهدف حول العالم

تمهد فتاة عمرها 19 عاماً الطريق أمام البنات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال سعيها لتسجيل رقم قياسي لأصغر امرأة تسافر وحدها حول العالم الشهر المقبل.

وتنطلق البلجيكية-البريطانية زارا روثرفورد على متن رحلة طولها 51 ألف كيلومتر بطائرتها (شارك) خفيفة الوزن المصممة حسب الطلب، وهي أسرع طائرة خفيفة في العالم، يوم 11 أغسطس.

وبمجرد اكتمال رحلتها ستصبح روثرفورد أصغر شخص يطير حول العالم بطائرة خفيفة وأصغر امرأة تطير وحدها حول العالم. والرقم القياسي المسجل حالياً حول العالم باسم شايستا ويز التي أكملت الرحلة وعمرها 30 عاماً.

وتأمل روثرفورد في أن تمهد الطريق أمام الفتيات والنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتلهم أخريات ليقتفين أثرها.

وقالت «رغبت في أن أطير حول العالم وجعل الفتيات يشاهدنني ويفكرن في أنهن يرغبن في أن يطرن حول العالم يوماً ما. هناك فرق في الطيران بين الرجال والنساء. لذا فإن هدفي هو جعل الأرقام القياسية أقرب وبالتالي آمل في إلهام فتيات أخريات ليحاولن ويكسرن رقمي القياسي ثم يتجهن لبدء التنافس مع الفتيان». ووالدا روثرفورد، بياتريس دي شميت وسام روثرفورد، طياران على الرغم من أن مشاعر أمها كانت متباينة حين أعلنت ابنتها خطتها.