مزايا ومواصفات هيونداي توسان 2022 في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث صيحة لسيارة هيونداي توسان الSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية، لا سيما أنها قد تربعت على عرش مبيعات الSUV في مصر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021.

ويتميز الشكل الجديد من توسان بتوفر مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED وشبكة تهوية بتصميم مستقبلي وخطوط جانبية ذات طابع رياضي شرس ومرايات ضم كهربائية، بالإضافة إلى إضاءات بالمقصورة يمكن التحكم بها والاختيار من بين 64 لوناً مختلفاً.

ولفت رواد مواقع التواصل أن الفئة الأعلى من السيارة تمتلك المزيد من وسائل الأمان، أبرزها كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، نظام تحذير من الاصطدام الأمامي، نظام مراقبة المسار والتحذير عند الخروج عنه خاصية إظهار النقاط العمياء بالشاشة الأمامية.

وأيضا تتميز توسان موديل 2021 بمحرك تربو سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصاناً يعمل بخاصية التشغيل عن بُعد، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات ويمكن التحكم به من خلال بدالات مثبتة خلف عجلة القيادة.

ويبلغ طول السيارة الجديدة 4.500 ملم، وعرضها 1.865 ملم، وارتفاعها الإجمالي 1.659 ملم، ومساحة التخزين الخلفية «الشنطة» حتى 503 لتر مكعب، تقدم عجلات رياضية قياس 17 و18 و19 بوصة.

تم تعزيز توسان الجديدة بنظام صوتي من Boss مكون من مكبر للصوت و7 سماعات، ونظام شحن الهواتف الذكية لاسلكيا، كما زودت المقصورة بشاشة عرض البيانات أمام السائق قياس 10.25 بوصة، فضلاً عن مقاعد أمامية بخاصية التبريد والتدفئة.