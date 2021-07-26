رسمياً.. أمازون تطلق خدماتها في مصر خلال العام الجاري

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أعلنت شركة أمازون اليوم الاثنين، عن الموعد الرسمي لإطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي في مصر، ويمكن لكافة رواد الأعمال والشركات المحلية المصرية تسجيل رغبتهم في الانضمام لعالم أمازون بدءاً من اليوم.

ويمكن للشركات المصرية التعامل مع مركز أمازون لشركاء البيع Amazon Seller وهي الأداة التي تتعامل مع البائعين وتختص بمتابعة العمل معهم.

وكانت أمازون مسبقًا تتعامل مع عملائها في مصر من خلال سوق دوت كوم وهو إحدى الشركات التابعة لأمازون، والآن سينضم لها المزيد من العملاء الجدد، ويمكن للبائعين القدامى الوصول إلى حساباتهم من خلال Amazon Seller لتجربة الميزات الجديدة ويتعرفون على الموقع الجديد الذين يتعاملون من خلاله من الراغبين في شراء منتجاتها في كل أنحاء الجمهورية.

وأكد عمر الصاحي، مدير عام أمازون في مصر في بيان للشركة، أن إطلاق موقع أمازون الإلكتروني في مصر يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف أمازون الرامية إلى التعاون مع الشركات المصرية المحلية سواء الصغيرة أو المتوسطة أو العملاقة، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع دائرة العملاء وكسب المزيد منهم إلى صفوف أمازون التي تقدر بالملايين.

وتتواجد أمازون في مصر منذ عام 2017 ولكن من خلال سوق دوت كوم فقط، ولديها 15 محطة توصيل موزعة في جميع المحافظات المصرية، ويعمل لديها أكثر من 3000 موظف مرشح للزيادة بعد افتتاح الموقع الرسمي لها في مصر.