اكتشاف طريقة جذرية لمكافحة التدخين

يتوقع خبراء شركة Philip Morris International ، أن تستخدم السلطات البريطانية في مكافحة التدخين، الأسلوب الذي اعتمدته ضد السيارات التي تستخدم وقود البنزين.

وتشير صحيفة The Daily Telegraph، إلى أن المدير التنفيذي للشركة، أندريه كالانتسوبولس، وورئيس مجلس الإدارة، ياسيك أولزاك، عبرا عن هذا الاعتقاد.

ولكنهما في نفس الوقت، لا ينكران أن الحكومة البريطانية قد طورت نهجا "تقدميا" لتنظيم سوق السجائر الإلكترونية وغيرها من أجهزة تسخين التبغ، كالتي تنتجها شركة Philip Morris IQOS. وتستعد الشركة مستقبلا لإنتاج نظم تسخين التبغ ووسائل مكافحة التدخين.

ويذكر أن إدارة شركة فيليب موريس لإنتاج السجائر، أعلنت سابقا عن نيتها تخفيض إنتاج كل ما له علاقة بدخان التبغ، واستثمرت في هذا المجال أكثر من 8 مليارات دولار.