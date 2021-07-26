قطعة دوريتوس بـ 100 ألف دولار!

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

شهد موقع البيع الإلكتروني eBay مزاداً غريباً من نوعه على قطعة دوريتوس منتفخة بالكامل وغريبة الشكل، وصلت قيمته إلى 100 ألف دولار أميركي. وبعد تتبع القصة من جانب شركة دوريتوس توصلوا إلى صاحبة المزاد الغريب من نوعه وهي الفتاة الأسترالية ريلي سيتورات التي تعشق بطاطا دوريتوس وتأكلها باستمرار وفي إحدى المرات عثرت على إحدى القطع المنتفخة كبيرة الحجم داخل الكيس. وصورت ستيورات القطعة وعرضت الفيديو لأصدقائها ومتابعيها، وسألتهم هل تأكلها أم تحتفظ بها ولكن بعد انتشار الفيديو وتحقيقه 4 ملايين مشاهدة في وقت قصير، كان رأي البعض أن تبيعها على موقع eBay، ووجدتها الفتاة المراهقة فكرة ذكية فعرضتها بالفعل ولكن مقابل 0.99 دولار أميركي فقط، وكتبت على المزاد: "حبة دوريتوس فريدة من نوعها". وكانت عروض الشراء في البداية تقليدية وقريبة من السعر الذي طلبته الفتاة المراهقة، ولكن ارتفع المزاد وخلال وقت قصير حصلت الفتاة على الكثير من عروض الشراء غير المتوقعة، حتى إن أحدهم وصل إلى قيمة 100 ألف دولار أميركي، وهو ما دفع شركة دوريتوس للتدخل وإنهاء الأمر. وتواصلت الشركة مع أسرة الفتاة وعرضوا عليهم حذف المزاد مقابل الحصول على 20 ألف دولار أميركي كهدية لستيورات على حبها وعشقها لمنتجهم بطاطا الدوريتوس، وأكدوا أنهم تابعوا القصة من بداية وأرادوا مكافأة الفتاة على شجاعتها وجرأتها الكبيرة.

