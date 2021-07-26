طالبة تضع مولودها في امتحان الثانوية العامة

شعبان بلال (القاهرة)



في واقعة غريبة، شهدت إحدى لجان الثانوية العامة في مصر، اليوم الاثنين، حالة ولادة لطالبة أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.



وحسب مصادر محلية، فإن لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد عاطف السادات الابتدائية في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، شهدت تعرض طالبة لآلام ما قبل الولادة، ليتم نقلها على الفور إلى المستشفى.



وذكر شهود عيان، أن الطالبة عمرها 18 عاماً ومقيمة بإحدى قرى مركز بلبيس بالشرقية، وظهر عليها علامات إعياء شديدة وآلام ما قبل الولادة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية لمرحلة الثانوية العامة.



واستدعت إدارة المدرسة والجهات المسئولة عن الامتحانات، سيارة إسعاف على الفور، ليتم نقل الفتاة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الولادة لتلك الفتاة.



وأثارت هذه الواقعة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بعمر الفتاة الذي لم يتجاوز الـ 18 عاماً.