الكشف عن أول دراجة نارية طائرة في العالم

أعلنت شركة صناعة السيارات Jetpack Aviation، أن دراجتها النارية الطائرة تمكنت من إكمال رحلتها الاختبارية الأولى بنجاح، مشيرة إلى أنها على استعداد لتلقي الطلبات المسبقة للدراجة النارية الطائرة المسماة "سبيدر"، لتكون قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا.

ووفقًا للشركة، يمكن أن تصل سرعة "سبيدر" إلى حوالي 482 كم فى الساعة مع وجود حمولة، وارتفاع 5 آلاف متر، وإنتاج قوة دفع قصوى تبلغ حوالي 544 كجم، وتعمل الدراجة كمركبة ترفيهية أو كأداة حيوية في إيصال الفرق الطبية وعمليات الإطفاء والإنقاذ إلى أهدافهم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الكشف عن أول دراجة نارية طائرة في العالم

وقالت الشركة، إن النسخة المأهولة ستكون أبطأ حتى يتمكن الطيار من الرؤية والتنفس بأمان، وتقدر تكلفة "سبيدر" المبدئية بـ 380 ألف دولار، ولكن من المرجح أن تزداد، وفقا لما قاله "ديفيد مايمان" الرئيس التنفيذي للشركة.

ويعد حجم "سبيدر" صغيرا بما يكفي ليتم نقلها في شاحنة، وهي لا تحتاج إلى الشحن قبل الإقلاع، ولا يحتاج الإقلاع إلى الكثير من العمل التحضيري، فكل ما على المستخدم فعله هو الركوب والانطلاق.

الكشف عن أول دراجة نارية طائرة في العالم

وقالت الشركة أن النموذج الأولي للدراجة والمسمى " P1" يحتوي على هيكل من الألومنيوم، وتم ربطه بالأرض أثناء اختبار الطيران الأخير في جنوب كاليفورنيا، ونجحت المركبة في الارتقاء للمعايير المتوقعة من حيث الإقلاع وزيادة الارتفاع والتحليق وغيرها من المناورات الأساسية.