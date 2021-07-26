رئيسة وزراء نيوزيلندا تحصل على درس في الحياة في يوم عيد ميلادها

حصلت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، على درس في الحياة أثناء زيارتها لتلاميذ إحدى المدارس في يوم

عيد ميلادها الحادي والأربعين.

وكتبت السياسية البارزة على موقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، بعد قيامها بزيارة إلى "مدرسة رواكاكا" في بلدة وانجاري الواقعة في أقصى شمال البلاد: "عندما يسألك طفل ،ما هو عمرك؟، فأنا بالتأكيد لا أوصي بالرد

"بـ تعتقد كم هو عمري؟".

وقالت أردرن: "في حال كنتم تتساءلون عما خمّنه الأطفال بخصوص عمري، فقد كانت الإجابة هي 62 عاما"، مضيفة رمزا تعبيريا (ايموجي) مذهولا إلى جانب ما كتبته.

وعلّق العديد من المستخدمين على منشور أردرن بكلمات رقيقة وتمنوا لها "عيد ميلاد سعيد!".

كما علّق كثيرون قائلين إنها تبدو رائعة وأنها تتمتع أيضا بروح دعابة كبيرة.

يذكر أن أردرن صارت أصغر رئيسة للوزراء في العالم بعد فوزها المفاجئ في الانتخابات التي جرت في عام 2017، حيث كانت تبلغ من العمر في ذلك الوقت 37 عاما.







