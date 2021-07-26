اللون الزهري يغطي بحيرة في باتاغونيا ويقلق سكانها !

بقي اللون الزهري طاغيا على بحيرة في باتاغونيا،بسبب انسكاب مواد كيميائية من مخلفات شركات صيد محلية، في ظاهرة تقلق سكان المنطقة الواقعة في جنوب الأرجنتين.

وقال عالم البيئة بابلو لادا لوكالة فرانس برس "ما حصل يمثل بنظرنا صورة عن إهمال سلطات المقاطعة. من يجب عليهم السيطرة على الوضع هم الذين يسمحون بتسميم السكان".

وكان المسؤول عن الرقابة البيئية في المقاطعة خوان ميشيلو قال الأسبوع الماضي إن "اللون الأحمر لا يلحق أي ضرر وسيختفي في غضون أيام قليلة"، موضحا أن شركة تنقل النفايات السائلة من شركات الصيد كان قد "سُمح لها بسكب سوائل في بحيرة كورفو".

وتقع هذه البحيرة الممتدة على مساحة تراوح بين 10 و15 هكتارا، على بعد 30 كيلومترا من مدينة تريليو التي تعدّ 120 ألف نسمة، في مقاطعة تشوبوت.

ويعزى هذا اللون إلى وجود كبريتات الصوديوم، وهي مادة حافظة مضادة للبكتيريا تستخدم لتخزين جراد البحر النروجي قبل التصدير، وهي لوّثت المياه الجوفية لنهر تشوبوت.

وقد اشتكى السكان المحليون أيضا من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها البحيرة هذا اللون لأن الشركات الصناعية في المنطقة اعتادت استخدام الموقع لسكب مخلفاتها الكيميائية.



