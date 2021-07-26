5 نصائح للحصول على الوظيفة الجديدة

من المشاكل التي تواجد حديثي التخرج عند بحثهم عن وظيفة هو افتقادهم للخبرة السابقة في المجال الذي يودون العمل فيه، مع العلم أن هذه النقطة أصبحت من متطلبات التقديم على أي وظيفة. لو لم تكن تمتلك خبرة سابقة وكنت تريد الحصول على وظيفة جيدة، فهذه خمس أفكار يجب عليك العمل عليها عند تجهيز السيرة الذاتية الخاصة بك.

1- قم بأخذ فكرة عن العمل الذي تريد التقدم من أجل الحصول عليه، وقم بفحص المهارات التي يتطلبها، وابحث عن متطلبات التقديم في فرص هذا العمل وسجل تلك المهارات والمتطلبات. بعد فرز تلك المهارات، حدد المهارات التي تمتلكها منها والتي لا تمتلكها أو التي تمتلك خبرة بسيطة فيها. هذا سيمنحك صورة أكثر وضوحا عن العمل وسيساعدك على التركيز بشكل جيد عليه في الخطوات التالية.

2- عند تحديد المهارات التي أنت بحاجة للعمل عليها، ابحث عن فرص التدريب فيها والتي توفرها المؤسسات والشركات. ابحث بشكل جيد ومنظم في أهم المواقع التي توفر فرص التدريب، ولا بأس إن كان عن بعد عن طريق الإنترنت خاصة في الأوضاع الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا. راجع يوميا تلك المواقع وقدم على أي تدريب تراه مناسبا للمجال الذي تبحث عنه. بعد ذلك جهز السيرة الذاتية CV الخاص بك بشكل يظهر مدى شغفك واهتمامك بهذا العمل والتدريب في هذا المجال.

3- انضم إلى الصفحات والمجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بنفس المجال، ولا تنتظر أن يراسلك أحد دون أن تقوم بأي جهد. تعرف على أصدقاء وزملاء جديد في نفس المجال وتواصل مع أصدقائك من نفس الدفعة لكي تتبادلوا التجارب والمعلومات.

4- عدم إيجاد فرصة للتدريب أو العمل لا يعني النهاية. لا تستسلم ولا تسمح لأي شيء بأن يوقفك عن تحقيق حلمك. قم باكتساب الخبرة ذاتيا واعمل على مشروع ما متعلق بهذا المجال ولو بشكل افتراضي أو مع زميل لك، أو يمكنك عرض العمل مؤقتا بشكل شخصي على شركات ولو براتب ضعيف أو بدون. هذه الخطوة تبدو صعبة ولكنها تنجح في كثير من الأحيان لأنها تثبت مدة رغبتك في الحصول على تلك الوظيفة. بعد اكتسابك للخبرة الكافية يمكنك أن تطلب منهم راتباً جيدا أو يمكنك المغادرة والبحث عن فرصة عمل أفضل.

5- أنت في هذه المرحلة تحتاج لاكتساب المهارة والخبرة لهذا ركز على هذا الأمر بدلا من الاستقرار في مكان محدد. ركز على مهارات العرض والتفاوض والتواصل لأنها مهمة جداً وهي التي سترفع من فرص قبولك في أي تدريب أو عمل تريده.