هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ ضمور العضلات

يحدث ضمور العضلات في كلا الجنسين وفي جميع الأعمار والأجناس ومع ذلك ، فإن النوع الأكثر شيوعًا Duchenne ، يحدث عادة عند الأولاد الصغار، ويعتبر الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ ضمور العضلات الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالحثل العضلي أكثر عرضة للإصابة بمرض ضمور العضلات أو نقله إلى أطفالهم.

ويعتبر ضمور العضلات دوشين من النواع الأكثر شيوعًا، ويصيب مرض دوشين لدى حوالي 1 / 3500 - 4000 من الذكور، يبدأ في الظهور في فترة الطفولة المبكرة ويؤدي إلى عدم القدرة على المشي في العقد الثاني ويستمر، و يكون أكثر شيوعًا لدى الذكور ، وتصاب به الإناث بنسبة أقل .

وفي هدذا السياق أكد موقع mayoclinic ، أن تشمل مضاعفات ضمور العضلات التدريجي ما يلي:

- صعوبة في المشي، يحتاج بعض الأشخاص المصابين بضمور العضلات في النهاية إلى استخدام كرسي متحرك.

- يمكن أن تصبح الأنشطة اليومية أكثر صعوبة إذا تأثرت عضلات الذراعين والكتفين.

- قصر العضلات أو الأوتار حول المفاصل (التقلصات)، يمكن أن تزيد العقود من تقييد الحركة.

- مشاكل في التنفس، يمكن أن يؤثر الضعف التدريجي على العضلات المرتبطة بالتنفس، قد يحتاج الأشخاص المصابون بـ ضمور العضلات في النهاية إلى استخدام جهاز مساعدة للتنفس (جهاز التنفس الصناعي) ، في البداية في الليل ولكن ربما أيضًا أثناء النهار.

-العمود الفقري المنحني، قد تكون العضلات الضعيفة غير قادرة على إبقاء العمود الفقري مستقيماً.

-مشاكل قلبية، يمكن أن يقلل ضمور العضلات من كفاءة عضلة القلب.

-مشاكل البلع، إذا تأثرت العضلات المرتبطة بالبلع ، يمكن أن تتطور مشاكل التغذية والالتهاب الرئوي التنفسي، قد تكون أنابيب التغذية خيارًا.

عوامل الخطر

نظرًا لوجود عامل وراثي لاكتساب ضمور العضلات ، فلا يوجد تغيير في نمط الحياة يمكنك إجراؤه لتقليل احتمالية الإصابة به، إذا كان التركيب الجيني موجودًا ونشطًا في كروموسومات معينة في جسمك ، فقد تصاب بضمور العضلات.

ومع ذلك ، فقد حدد الباحثون عوامل الخطر للمضاعفات والموت المبكر لأولئك الذين يعانون بالفعل من ضمور العضلات، في دراسة نشرت عام 2017 في مجلة جمعية القلب الأميركية ، حدد الباحثون ثلاثة عوامل خطر شائعة كانت موجودة لدى الأشخاص المصابين بضمور العضلات الدوشيني المرتبط باعتلال عضلة القلب والذين عانوا من نتائج سيئة بما في ذلك الموت المبكر.

-ضعف وظائف الرئة

-ارتفاع تركيز البروتين في الدم المرتبط بتلف القلب