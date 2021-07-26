طرق بسيطة للتخلص من حرقة المعدة !

كشفت الدكتورة فيكي بيترسون، خبيرة التغذية الأميركية ثلاث طرق بسيطة للتخلص من حرقة المعدة.

وتشير الخبيرة في حديث لمجلة Digital Journal، إلى أن الحرقة المستمرة، عادة تكون بسبب سوء التغذية. ولكن هناك عوامل أخرى تسبب حرقة المعدة.

وتضيف، يمكن أن يكون الوزن الزائد والأطعمة الدهنية والتدخين والإجهاد من أسباب حرقة المعدة، وقد يكون الأرق من عواقبها. لذلك يجب تناول وجبة خفيفة في العشاء للتخلص منها.

وتشير الخبيرة، إلى أن ارتفاع مستوى الكافيين في الجسم يهدد بالشعور بحرقة المعدة. كما يمكن أن تظهر الحرقة بسبب فتق الفرجة المريئية.

وتقترح ثلاث طرق للتخلص من الحرقة: تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا، عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة، وعدم ممارسة الرياضة والمعدة فارغة.

وتقول، "يمكن أن يسبب فرط امتلاء المعدة التشنجات، والحرقة. لذلك يجب تناول الطعام ببطء ومضغه جيدا. وبعد الانتهاء من تناول الطعام من الأفضل تجنب الاستلقاء. لأن الاستلقاء يمكن أن يمنع تحرك الطعام بفعالية في الأمعاء".

وتضيف، يجب بعد تناول الطعام الانتظار 30-60 دقيقة قبل ممارسة التمارين الرياضية. مشيرة، إلى أن هذه القاعدة لا تشمل النشاط البدني الخفيف، مثل المشي".