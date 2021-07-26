شكوى ضد أطباء حول سر مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز

تقدم عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، كريم مصباح، بشكوى ضد عدد من الأطباء، بتهمة إفشاء سر مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر موقع التواصل الاجتماعي.



وطالب كريم مصباح بـ"إحالة هؤلاء الأطباء للتحقيق والتأديب، لمخالفتهم آداب المهنة وقسم الأطباء"، لافتا إلى أن "عددا من أعضاء مجلس النقابة تضامن معه في الشكوى، وهم رشوان شعبان، وإيمان سلامة، وأحمد فتحي".

من جهته، كشف أمين عام نقابة الأطباء، أسامة عبد الحي، أن هناك شكوى مقدمة للنقابة العامة ضد أحد الأطباء، بتهمة "إفشاء تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وستعرض على لجنة آداب المهنة في النقابة للتحقيق فيها، والنتيجة إما الإحالة إلى الهيئة التأديبية أو الحفظ"، موجها "تحية وتقدير للفريق المعالج للفنانة ياسمين عبد العزيز، لالتزامهم الصمت التام والعمل في قمة التركيز والمهنية، لتوصيل الحالة الصحية لبر الأمان".

كما استنكر عبد الحي ما وصفه بـ"الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأطباء، بسبب المضاعفات الطبية". وفق Rt.

وقال: "ليس معنى وجود مضاعفات لأي مريض أن هناك خطأ، لأنه غير منطقي ألا تكون هناك مضاعفات"، موضحا أن "إرهاب الأطباء بهذه الاتهامات، سيجعلهم يحجمون عن التصدي للحالات عالية الخطورة، كما يحدث في بعض الدول، ما يحرم هؤلاء المرضى من فرصهم في تلقي العلاج".

ولفت إلى أن "الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية على الأطباء في مواقع التواصل الاجتماعي، ليست في مصلحة المرضى والطب في مصر".