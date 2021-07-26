تشكل الأمراض السرطانية قلقاً كبيراً، خصوصاً عند إصابة عدد من أفراد العائلة الواحدة، ما يفرض سؤالاً ملحاً: هل السرطان مرض وراثي؟ وهنا يكشف أستاذ الجراحة بجامعة هايدلبرج الألمانية البروفيسور ماركوس بوشلر إمكانية وراثة السرطان. ووفق RT يقول: «للحقيقة يمكن وراثة مرض السرطان إذا كان هناك تاريخ مرضي في العائلة، ما يرفع عوامل الخطورة»، مضيفاً: «إذا كان جدك ووالدك أصيبا بسرطان القولون فمن الوارد توافر عوامل الإصابة لديك بذات المرض». واستدرك بوشلر: «ولكن ذلك ليس عامل الحسم الوحيد، فهناك عوامل خطورة أخرى تؤدي للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل نمط الحياة الخامل الخالي من الرياضة والتدخين والنظام الغذائي السيئ».
هل السرطان مرض وراثي؟ جراح يجيب
المصدر: وكالات