هل السرطان مرض وراثي؟ جراح يجيب

تشكل الأمراض السرطانية قلقاً كبيراً، خصوصاً عند إصابة عدد من أفراد العائلة الواحدة، ما يفرض سؤالاً ملحاً: هل السرطان مرض وراثي؟ وهنا يكشف أستاذ الجراحة بجامعة هايدلبرج الألمانية البروفيسور ماركوس بوشلر إمكانية وراثة السرطان. ووفق RT يقول: «للحقيقة يمكن وراثة مرض السرطان إذا كان هناك تاريخ مرضي في العائلة، ما يرفع عوامل الخطورة»، مضيفاً: «إذا كان جدك ووالدك أصيبا بسرطان القولون فمن الوارد توافر عوامل الإصابة لديك بذات المرض». واستدرك بوشلر: «ولكن ذلك ليس عامل الحسم الوحيد، فهناك عوامل خطورة أخرى تؤدي للإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل نمط الحياة الخامل الخالي من الرياضة والتدخين والنظام الغذائي السيئ».