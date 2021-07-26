5 علامات تكشف ارتفاع الدهون بالجسم

رغم أهمية الدهون للصحة العامة، حذر علماء بريطانيون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ما يراكم الدهون في الكبد والبطن ويؤدي لمشكلات عدة كأمراض القلب والسكري والسرطان والسمنة. وفق صحيفة «ميرور كونسولات» الإسبانية (الأحد)، حذر باحثو جامعة إمبريال كولدج لندن، من 5 علامات تكشف ارتفاع مستوى الكوليسترول، وهي تورم وخدر في الأطراف نتيجة تراكم الدهون ما يؤثر سلباً على الدورة الدموية، وانخفاض الأكسجين بالخلايا، علاوة على انتفاخ البطن وعسر الهضم، والدور والصداع الحاد وفقدان التوازن، ومشكلات البصر كعدم وضوح الرؤية واصفرار العين، وآلام الصدر مع الوهن المزمن، وشرى الجلد «بقع حمراء وحكة»، وأخيراً حساسية تجاه اللحوم وبعض الأطعمة الدهنية.