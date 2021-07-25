عقار مائل يثير الرعب في مصر !

شعبان بلال (القاهرة) أثار عقار مائل الرعب بين المواطنين في محافظة الإسكندرية (شمال القاهرة)، خلال الأيام الماضية، ما دفع السطات المحلية إلى التدخل بصورة عاجلة.



ويقع العقار المائل بمنطقة السيالة بنطاق الحي في محافظة الإسكندرية جرى بناؤه بدون ترخيص، ومكون من أرضي و18 طابقاً ويضم 36 شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار.



وتلقت غرفة عمليات حي الجمرك، أمس، بلاغا يفيد بميل عقار بشارع خطاب بمنطقة السيالة وانفصاله عن العقار المجاور له.



وانتقل مسؤولو الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية برفقة سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.



ورفعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.



وتعمل الأجهزة التنفيذية على الإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء 4 من العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.







