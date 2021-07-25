نيزك يحول ليل النرويج إلى نهار

أوسلو (رويترز)

أضاء «نيزك كبير على نحو استثنائي» جنوب النرويج لفترة وجيزة أمس، محدثاً صوتاً صاخباً وهو يمرق عبر السماء. وقال خبراء إن جزءاً منه ربما سقط على الأرض في مكان قد لا يبعد كثيراً عن العاصمة أوسلو. وتعكف شبكة النيازك النرويجية على تحليل المقطع المصور وبيانات أخرى في محاولة لتحديد منشأ النيزك ووجهته. وقال مورتن بيليت، الذي يعمل بالشبكة وشاهد النيزك وسمع الصوت الذي أحدثه إن سرعة النيزك بلغت نحو 20 كيلومتراً في الثانية وأضاء السماء أثناء الليل لنحو خمس إلى ست ثوان. ومضى يقول «ما شهدناه كان صخرة كبيرة تنتقل على الأرجح من منطقة بين المريخ والمشترى، وهي حزام الكويكبات لدينا، وعندما تمرق بسرعة خاطفة تحدث قعقعة وضوءاً».