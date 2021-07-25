مدن أوروبية تنضم لقائمة التراث العالمي

فيينا (وام)

أعلنت منظمة «اليونسكو»، ضم مدينة «بادن» النمساوية، القريبة من العاصمة فيينا، إلى قائمة التراث العالمي، مع أهم منتجعات أوروبا، المؤلفة من 11 مدينة في سبع دول، تتميز بوجود الينابيع المعدنية والحرارية. واستندت اليونسكو في قرارها إلى تاريخ مدينة «بادن» الثقافي وتمتعها بالمناظر الطبيعية الخلابة، والمنتجعات الطبيعية وتقاليد الاستحمام التاريخية، حيث تسعى المنظمة إلى تسليط الضوء على الأهمية والقيمة العالمية المتميزة لثقافة المنتجعات وهندستها المعمارية كظاهرة أوروبية. وأدرجت المنظمة أيضاً في القائمة مرتفع ماتيلدنهوة في ألمانيا، و10 مدينة أوروبية.