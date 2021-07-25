معادلة خوارزمية تتفوق على الطيارين المحترفين

سان فرانسيسكو (د ب أ)

طور فريق من الباحثين بجامعة زيوريخ في سويسرا معادلة خوارزمية لتوجيه الطائرات المسيرة استطاعت التفوق على أداء اثنين من الطيارين المحترفين في سباق لهذه النوعية من الطائرات. وتستطيع المنظومة الجديدة اختيار أفضل المسارات لتوجيه الطائرات مع مراعاة أوجه قصور كل طائرة. ويتعين على الطائرات المسيرة أن تكون قادرة على التحليق بسرعات عالية نظراً لقصر عمر البطاريات التي تعمل بها، وضرورة أن تؤدي المهام الموكلة إليها مثل البحث عن ناجين في أماكن الكوارث وتوصيل الطلبات في أقصر زمن ممكن. ومن أجل أداء هذه المهام، ربما تحتاج الطائرات المسيرة إلى المرور عبر النوافذ أو دخول غرف أو اجتياز أماكن ضيقة.