الشرطة تطارد ثعباناً طوله 3 أمتار

برلين (د ب أ)

تبحث الشرطة في بلدة هالدينسليبن شرقي ألمانيا عن ثعبان كبير من سلالة الأصلة، طوله ثلاثة أمتار، صار طليقاً بعد هروبه من مالكه. وقال مسؤولون أمس: إن الثعبان مفقود منذ السبت ويفترض أنه لا يزال طليقاً في المدينة. ووفقاً لما ورد، فإن الثعبان أخضر اللون. ويجب على أي شخص يرى الثعبان أن يبتعد بالتأكيد ويتصل بالسلطات المسؤولة. كان مالك الثعبان يتلقى العلاج الطبي عندما هرب الحيوان على الأرجح. تعيش ثعابين الأصلة عادة في أفريقيا وآسيا وأستراليا، وتفتك بفرائسها عبر الالتفاف بجسمها حولها واعتصارها.