حمدان المرزوقي.. «قارئ الغد»

هناء الحمادي (أبوظبي)

أسهمت مواهبه وهواياته وتفوقه في الحصول على جوائز متعددة على مستوى الدولة، حيث يتميز حمدان المرزوقي بالإصرار على تحقيق أهدافه وتحدي الصعوبات، فاعتلى الكثير من منصات التكريم وكان دعم والدته ووقوفها إلى جانبه السبب الرئيسي في تميزه، وفاز في مسابقة الشيخ محمد بن خالد في القراءة المتميزة وحصل على لقب (قارئ الغد).

حمدان المرزوقي لديه الكثير من الهوايات التي تميز فيها وحصل على الكثير من التكريم وشهادات التقدير، يقول عنها: «أفتخر بفوزي بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم فئة الطالب المتميز في الدورة 20 عام 2017 وفي الدورة 23 عام 2021، وجائزة الشارقة للتميز التربوي فئة الطالب المتميز في عام 2018، وجائزة القائد المؤسس فئة أفضل طالب عام 2019 بالإضافة إلى الكثير من الجوائز».

مواهب عدة

لم تكن محطات التفوق والنجاح في حياة المرزوقي هنا فقط، بل لدية الكثير من المواهب الأخرى مثل «العزف على البيانو» والتي كانت نقطة الانطلاقة من الإذاعة المدرسية، كما شارك في دورات ومعاهد لتنمية مهاراته، وساهم في الكثير من الأنشطة والفعاليات داخل الدولة وأثناء إحدى الزيارات إلى أذربيجان.

ويضيف: «حققت إنجازات أخرى، بالفوز بالمركز الأول في مسابقة المواهب الإماراتية في التصفيات الأولى وتصفيات النصف النهائي، بمشاركة الفنان فايز السعيد في عزف أغنية (دار زايد) بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، كما اجتزت اختبار الموسيقى بامتياز في إحدى المدارس، وفزت بالمركز الأول في مسابقة لغة الطبيعة (عزف وغناء) بالتعاون مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، وفزت في مسابقة «أنا موهوب يا وطني» على مستوى الوطن العربي، بالتعاون مع مركز الموهوبين بجمهورية مصر العربية، كما فزت في مسابقات العزف على مستوى مدارس دبي.

عزف البيانو

أحب ممارسة العزف على البيانو بجانب عشقه الآخر لعالم القراءة والمطالعة، فقد شارك في العديد من الدورات والورش لتنمية مهارة القراءة، كما شارك في اليوم العالمي للغة العربية تحت شعار(تعزيز انتشار اللغة العربية) وفي مشروع القراءة الإلكترونية، في برنامج كتاب الصيفي في دورة قصتي الأولى، وفي ملتقى« قراء استثنائيون» التابع لنادي اتحاد كلباء الثقافي، ومسابقة نقرأ لمستقبل أفضل.